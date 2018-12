La Corporación Asturiana de Transporte rechaza la huelga en TUA por la negativa de los conductores a utilizar 'alcolock'

Publicado 29/11/2018 16:32:53 CET

OVIEDO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Corporación Asturiana de Transporte (CAR) ha rechazado este jueves la huelga convocada por el Comité de Empresa de TUA para los días 4, 13, 18 y 27 de diciembre y del 2 al 4 de enero, con el objetivo de retirar la implantación del sistema 'alcolock' en los autobuses del servicio público de transporte de Oviedo.

Este sistema, 'alcolock', permite que el conductor no pueda arrancar el autocar si ha consumido la tasa de alcohol no permitida, por ello, desde CAR no comprenden "que nadie pueda posicionarse en contra de la incorporación de sistemas que incrementen la seguridad de las operaciones; especialmente, cuando sistemas -como el 'alcolock'- impiden a los profesionales del sector incurrir en cuestiones penales, al actuar de forma preventiva en el cumplimiento de los límites legales de consumo de alcohol".

CAR recuerda que la Dirección General de Tráfico (DGT) manifestaba esta misma semana, en palabras de su director, Pere Navarro, que está de acuerdo con la instalación obligatoria del para todos los autobuses nuevos, matriculados a partir de una determinada fecha.

También destacan que la Fiscalía pidió el pasado enero que el 'alcolock' viniera de serie y fuera obligatorio para autobuses. La fiscal especialista en Seguridad Vial, Adoración Peñín, afirmaba que "el 'alcolock' debería venir de serie en todos los vehículos, puesto que es un elemento más de seguridad, tanto para el conductor como para el resto de usuarios de la vía pública".

También las federaciones de los sindicatos mayoritarios de

transportes, en Asturias, CCOO y UGT, manifestaron su apoyo al

'alcolock'.