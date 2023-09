La Corporación de Oviedo respalda por unanimidad una declaración institucional en apoyo a las mujeres de Afganistán

OVIEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha respaldado por unanimidad una declaración institucional de 'Rechazo a la vulneración de derechos fundamentales que supone el régimen talibán, especialmente para las mujeres y niñas afganas', propuesta por el Grupo Municipal Socialista.

Momentos antes de que finalizase el pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre, la periodista y refugiada afgana Adela Omid, ha tomado la palabra para explicar cómo se vive en Afganistán desde la caída de Kabul en agosto de 2021.

"Yo estudiaba periodismo y soñaba con desarrollar un futuro en mi tierra. De un día para otro tuve que salir de mi país, al igual que parte de mi familia, ya que temíamos por nuestra vida", ha relatado. Con la llegada de los talibanes, ha explicado, "cambió todo", y especialmente la vida de las mujeres y las niñas, que han sido "totalmente eliminadas" de las instituciones y la sociedad.

"Las mujeres y las niñas no tienen lugar en ningún ámbito", ha aseverado, mostrando su preocupación por el rumbo del país ahora que "prácticamente se ha olvidado" Afganistán en el mundo y parece que "el hecho de que los talibanes gobiernen se ha normalizado". Mientras, ha agregado, "todas las personas, especialmente los grupos étnicos y religiosos, se enfrentan a asesinatos, represión y persecución".

Adela Omid ha finalizado su intervención pidiendo a la comunidad internacional que no permanezca "impasible" ante estos hechos, y ha defendido que los gobiernos del mundo pongan los derechos de las mujeres y las niñas "en el centro de su política exterior para Afganistán". "Gestos como el de hoy, con la declaración institucional en el Ayuntamiento de Oviedo, son de gran importancia", ha asegurado.

EL AYUNTAMIENTO CONDENA LA VULNERACIÓN DE DERECHOS

La declaración institucional leída hoy "condena la vulneración de derechos fundamentales más básicos que supone el régimen talibán en Afganistán, muy especialmente para las mujeres y las niñas".

También ofrece a los gobiernos del Principado de Asturias y de España la colaboración institucional del Ayuntamiento para la protección de estas mujeres y niñas.

El documento refleja que el 15 de agosto se cumplieron dos años desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán. "Ha sido un periodo de graves retrocesos en derechos humanos, en el que se han visto especialmente afectadas las mujeres y las niñas, por causa de las estrictas restricciones y la represión ilegitima a las que han sido sometidas por el régimen talibán", explica.

"En estos dos años de régimen talibán a las mujeres y las niñas se les ha apartado de la enseñanza posterior a la primaria, lo que les impide continuar sus estudios en la universidad y restringe aún más sus oportunidades profesionales", prosigue el texto, que refleja además que la mayoría de las mujeres tampoco pueden trabajar, han sido excluidas de los cargos políticos y de la práctica totalidad de los empleos del sector público.

Tampoco pueden "vestir como quieran", sino que están obligadas a seguir el estricto código de vestimenta de los talibanes. "Se castiga llevar zapatos de tacón y se han prohibido los salones de belleza", agrega, al tiempo que refleja cómo se "viola" la libertad de circulación de las mujeres, que deben permanecer en casa salvo que sea "necesario" abandonarla, y solo se les permite salir acompañadas de un hombre.

"Muchas son obligadas a aceptar matrimonios forzosos y precoces, siendo casi niñas. Se ha eliminado el marco institucional de apoyo a las personas supervivientes de la violencia de género. Se les veta escuchar música o hacer deporte. No pueden protestar y no existe para ellas libertad de expresión. Se prohíbe la publicación de fotografías de mujeres y no pueden ser filmadas", continúa el documento.

Si incumplen estas normas, agrega, "pueden ser azotadas, recibir palizas o ser encarceladas". "De hecho, mujeres y niñas afganas han sido detenidas por los denominados "delitos morales" por infringir las restricciones discriminatorias relativas al mahram impuestas por las autoridades y también por su participación en manifestaciones pacificas".