Correos presenta en Oviedo el sello 'Equipos de Fútbol Centenarios'

Sello 'Equipos de fútbol centenarios' - CORREOS

OVIEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

Correos ha presentado este martes en Oviedo el sello 'Equipos de fútbol centenarios'. La emisión pertenece a la serie 'Deportes' y conmemora los cien años del Real Oviedo S.A.D. (1926-2026), el Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. (1924-2024), el RC Celta de Vigo (1923-2023) y el Real Murcia C.F. (1919-2019).

El sello fue presentado en el estadio Carlos Tartiere con la asistencia del presidente del Real Oviedo, Martín Peláez Álvarez y la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera Hervás.

Con este sello, Correos rinde homenaje al Real Oviedo, que se encuentra inmerso en la celebración de su centenario. Con formato de hoja bloque, cuenta con un valor de 4 euros y una tirada de 65.000 ejemplares.

Fundado el 26 de marzo de 1926 mediante la fusión del Real Stadium Club Ovetense (1914) y el Real Club Deportivo de Oviedo (1919), en 1933 se convirtió en el primer equipo asturiano que ascendió a Primera División, según ha informado Correos en una nota de prensa.