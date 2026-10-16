Cortada la Ruta del Cares entre Caín y Poncebos por trabajos de mantenimiento

Archivo - Ruta del Cares - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ruta del Cares permanecerá cortada al completo por trabajos de mantenimiento y reparación de infraestructuras deterioradas en dos puntos del recorrido, en el puente de los Rebecos, a tres kilómetros de Caín (León), y en el puente de Bolín, a ocho kilómetros de Poncebos (Asturias), según ha informado la dirección del Parque Nacional de los Picos de Europa.

El cierre impedirá completar el itinerario entre ambas localidades hasta que finalicen las actuaciones, cuya duración no se ha concretado. La dirección del parque ha señalado que los trabajos se están acelerando para reducir las molestias a los visitantes.

Durante este periodo, sí será posible recorrer parcialmente la senda desde Caín o desde Poncebos, pero únicamente mediante trayectos de ida y vuelta, con salida y regreso al mismo punto. Los puentes afectados permanecerán cortados al paso.