Cortes de tráfico con motivo de la celebración de la 42 San Silvestre Ciudad de Oviedo

OVIEDO 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles 31 de diciembre de 2025, con motivo del desarrollo de las pruebas deportivas que componen la "San Silvestre", en sus diferentes categorías, se adoptarán varias medidas en la ordenación del tráfico.

Así habrá un corte inicial al tráfico rodado del centro de la ciudad desde las 15:00 horas, viéndose afectadas las Calles Uría, Marqués de Santa Cruz, Toreno, Fruela, Cabo Noval, Principado y Suárez de la Riva.

Se producirá una ampliación del corte que será efectivo desde las 17:30 horas en las calles que afecten al itinerario completo: Uría, Toreno, Plaza General Ordoñez, Cervantes, Independencia, Melquiades Alvarez, Covadonga, Plaza El Carbayón, Argüelles, Jovellanos, Paraíso, Padre Suárez, Marqués de Gastañaga, Campomanes, Plaza San Miguel, González Besada, Pérez de Ayala, Auditorio Príncipe Felipe, Calvo Sotelo, Santa Teresa, Plaza España, Santa Teresa, Avd. Galicia, Santa Susana, Marqués de Santa Cruz, Cabo Noval, Rosal, Fruela, Uría, Argüelles, Teatro Campoamor (Meta).

Se estima que la normalización del tráfico se produzca sobre las 20:00 horas aproximadamente.

Respecto a los utobuses habrá desvío por rondas. La empresa TUA informará en sus paradas de los itinerarios alternativos.

Los parkings que se encuentren dentro del itinerario de la prueba se verán afectados con anterioridad y durante el transcurso de la misma.

Es aconsejable la circulación por rondas exteriores desde la hora de corte del tráfico y hacer uso del transporte público, así como atender las indicaciones de la Policía Local.