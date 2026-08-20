El cortometraje asturiano 'IUS del tiempo', rodado en Cabrales, Onís y Piloña, conquista los cinco continentes

'IUS Del Tiempo', Cortometraje Asturiano Rodado En El Principado Por Roberto F. Canuto Y Xu Xiaoxi. - ALMOST RED PRODUCCIONES

GIJÓN, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

'IUS del tiempo', cortometraje asturiano rodado en el Principado por Roberto F. Canuto y Xu Xiaoxi, se estrenará este próximo viernes en África, donde opta a dos premios y con lo que completa, así, su exhibición en los cinco continentes.

Según una nota de la productora, Almost Red Producciones, este cortometraje fue rodado en los concejos asturianos de Cabrales, Piloña y Onís.

En total, ha sido seleccionado en 70 certámenes internacionales de 29 países, entre ellos este último, el Power24 International Film Festival de Durban (Sudáfrica), donde está nominado a Mejor Película LGBTQIA+ y Mejor Banda Sonora.

En su andadura, ha estado preseCon esta nueva selección, *IUS del tiempo* alcanza las 70 selecciones en festivales internacionales de 29 países, situándose entre los cortometrajes asturianos de ficción con mayor recorrido internacional de los últimos años.

Producida por Almost Red Producciones, el cortometraje ha contado con el apoyo de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias y de Asturias Paraíso Natural Film Commission.

Además, ha contado para el rodaje con un equipo mayoritariamente asturiano, así como con la colaboración de vecinos, establecimientos y empresas de las zonas donde se filmó.

En él se cuenta la historia de Xuan, antiguo maestro y quesero que vive en una aldea cada vez más despoblada, cargando durante décadas con el peso de los rumores sobre su sexualidad, y de Luca, un joven fotógrafo que llega a la zona para desarrollar un proyecto artístico.

Su convivencia descubre conexiones inesperadas entre dos hombres de generaciones y mundos aparentemente opuestos, en una historia sobre la memoria, el paso del tiempo y las distintas formas de vivir y ocultar la identidad.

Muestra, entre otros escenarios, las cuevas naturales de maduración del queso Cabrales de la Quesería Ecológica Asiegu, una casona rural del siglo XVII, el Bar-tienda El Chigre de Biedes y la antigua Escuela Cándido San Miguel de San Román de Piloña, además de diferentes espacios naturales próximos a los Picos de Europa.

Según los cineastas, las cuevas de Cabrales plantearon uno de los principales retos técnicos del rodaje por sus reducidas dimensiones, la escasa iluminación y unos niveles de humedad cercanos al 95 por ciento. Han resaltado, en este sentido, que este espacio, por su vinculación con el oficio quesero de Xuan, no funciona únicamente como escenario.

A este respecto, han resaltado que a través de esta historia, que parte de elementos reconocibles del medio rural asturiano, querían poner en valor la elaboración artesanal del queso, así como poner el foco en las aldeas que pierden población, las relaciones dentro de pequeñas comunidades y el vínculo de sus habitantes con el territorio.

La película incorpora además diálogos en castellano y amestáu y combina espacios y formas de vida reales con elementos simbólicos e imaginarios.

Asimismo, los dos personajes centrales están interpretados por Manuel Pizarro y Pelayo Carrizo, acompañados en el reparto por Andy Almar, Laura Ubach, Martina Bueno y Pablo Valdés. Pizarro, con más de tres décadas de trayectoria en teatro, cine y televisión, interpreta a Xuan.

El actor cuenta con siete premios nacionales como actor protagonista en certámenes teatrales y un Premio GAVA al Mejor Actor de Cine. En el caso de Carrizo, formado en la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias, da vida a Luca.

Su colaboración con Roberto F. Canuto y Xu Xiaoxi comenzó con 'Círculos sobre agua bajo nubes de algodón' y continuó, posteriormente, en 'Blow Down: Colapso', 'Atardecer en París', antes de actuar en 'IUS del tiempo'.

El equipo del cortometraje incluye a Fran Córdoba en la dirección de fotografía, Maikel Valdés en la dirección artística y Héctor Herrería como ayudante de dirección, y a Enol Villamor y Hernán F. Joglar como jefes de producción, mientras que el guion está firmado por Roberto F. Canuto, Xu Xiaoxi y Enrique Pérez Romero.

Tras iniciar su recorrido internacional en Estados Unidos, la película ha pasado por festivales de Europa, América, Asia y Oceanía y ha recibido hasta el momento siete premios y distinciones.

Su recorrido continuará este otoño con nuevas selecciones, entre ellas dos festivales calificadores para los Premios Goya: el XV Festival de Cortometrajes K-Lidoscopi de Cullera (Valencia) y el 28.o Octubre Corto - Festival de Cine de Arnedo (La Rioja).

Entre los premios y distinciones recibidas están: el Director's Choice Award del 45.o Thomas Edison Film Festival (Estados Unidos), el Premio del Público de la Sección Asturias del 24.o Avilés Acción Film Festival, premios a la mejor fotografía en el 4.o Silicon Valley Queer Film Festival (Estados Unidos) y el Festival de Cine Rural y de Montaña de Cervera de Pisuerga, así como reconocimientos en el Rochester International Film Festival y el Goitacá International Film Festival de Brasil.

"Que una historia tan ligada a Asturias, a sus pueblos, sus paisajes y su forma de vida, pueda conectar con espectadores en lugares como Durban, Bombay, Chicago o París es una de las cosas más especiales de este recorrido", han valorado los cineastas.

"Una historia puede ser profundamente local y, precisamente desde ahí, encontrar puntos de encuentro con personas que viven a miles de kilómetros", han agregado.

Entre la filmografía de ambos, figuran títulos como 'Ciruela de agua dulce' (*Sunken Plum*), cortometraje hispano-chino protagonizado por una mujer trans que regresa a su aldea natal en la China rural tras la muerte de su madre. Este cortometraje acumuló más de 150 selecciones internacionales y más de 30 premios, entre ellos la Carabela de Plata al Mejor Cortometraje del Festival Internacional de Cine de Cartagena.

Además, en el 55 Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX) recibió el Premio Distribución Laboral Cinemateca, y recientemente volvió a las pantallas asturianas dentro de la programación conmemorativa de Laboral Cinemateca, con proyecciones en concejos de toda la región.

Otros títulos son: 'Sandía amarga'; 'Ad-vientu', ganador del Premio del Público en la Sección Asturias del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX); 'Blow Down: Colapso'; y 'Atardecer en París'.