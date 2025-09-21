Corvera abre una bolsa de empleo temporal para monitores deportivos y socorristas

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Corvera de Asturias ha aprobado las bases para la constitución de una bolsa de empleo destinada a cubrir puestos de monitor deportivo-socorrista en régimen laboral temporal, según publica el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) del 19 de septiembre.

El proceso selectivo se realizará por concurso de méritos y busca atender necesidades en los servicios deportivos municipales derivadas de excedencias, permisos, licencias o incapacidades temporales.

Las funciones incluyen la planificación y ejecución de actividades deportivas, supervisión de instalaciones, trabajos de salvamento y socorrismo acuático y control y limpieza de piscinas.

Las solicitudes podrán presentarse desde el lunes 22 de septiembre hasta el 3 de octubre, preferentemente a través de la sede electrónica municipal. La valoración se basará en la experiencia profesional, formación académica y méritos formativos, y la bolsa se gestionará por estricto orden de puntuación.