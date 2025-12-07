Corvera acerca la expedición de DNI a los vecinos con una unidad móvil de la Policía Nacional el 16 de diciembre

Archivo - DNI, foto de archivo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

OVIEDO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Corvera ha anunciado que el próximo 16 de diciembre una unidad móvil de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía estará en el municipio para tramitar la expedición de Documentos Nacionales de Identidad (DNI).

Ya son varias las ocasiones en las que se ha acercado la unidad de la Policía Nacional a Corvera para tramitar la expedición del Documento Nacional de Identidad de nuestros vecinos y vecinas", ha comentado el alcalde de Corvera, Iván Fernández.

De esta manera, los corveranos que lo necesiten no tendrán que desplazarse hasta otras oficinas para realizar este trámite, ya que podrán hacerlo en su propio municipio. "Así lo pueden en su propio municipio, lo que facilita el acceso a un servicio fundamental sin salir del concejo, cumpliendo así con nuestro compromiso de acercar la administración a la ciudadanía y mejorar la calidad de vida en Corvera", ha asegurado Fernández.

Las personas interesadas en acceder a este servicio pueden solicitar cita previa a partir del 9 de diciembre en el teléfono 985 515 092, de 9.00 a 14.00 horas. Las plazas disponibles se otorgarán por riguroso orden de inscripción. Para más información sobre los requisitos, la Policía Nacional atenderá en los teléfonos 985 129 243 y 985 129 244.