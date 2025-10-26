Corvera destina más de medio millón a renovar el Polideportivo Toso Muñiz de Las Vegas

OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Corvera, dentro del plan municipal de conservación, mantenimiento y modernización de las instalaciones deportivas del concejo, contempla invertir más de 531.000 euros en la mejora integral del Polideportivo Toso Muñiz de Las Vegas. Según ha detallado el consistorio, es la instalación deportiva más usada del Concejo. El año pasado pasaron por ella 26.000 personas.

Están previstas las obras para la renovación completa de la cubierta del polideportivo, con una inversión inicial de 115.000 euros, y la sustitución del firme del pabellón, que incluirá el cambio del material del suelo por uno homologado por federaciones deportivas, el repintado de las marcas reglamentarias y una reordenación de las pistas para ganar espacio de seguridad junto a las gradas En este caso se prevé invertir 150.000 euros.

Las principales inversiones realizadas incluyen el acondicionamiento del entorno perimetral, con trabajos de asfaltado y mejora del drenaje (una inversión de casi 50.000 euros); la renovación completa del sistema eléctrico (47.500 euros); mejoras en el gimnasio (10.000 euros); y la renovación completa de la pista de Squash, con 22.000 euros de inversión.