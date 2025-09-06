Corvera finaliza las obras de mantenimiento en colegios públicos antes del inicio del curso 2025-2026

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, durante su visita a las obras en colegios públicos del concejo. - AYTO. CORVERA

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Corvera ha anunciado este sábado que las obras de mejora y mantenimiento en los centros educativos públicos del concejo han concluido antes del inicio del curso escolar previsto para el martes, 9 de septiembre.

El alcalde, Iván Fernández, junto al concejal de Educación, José Luis Montes, han visitado esta semana los colegios de Cancienes, Los Campos y Las Vegas para supervisar las obras y reunirse con los equipos directivos.

Las actuaciones realizadas durante el verano han incluido la limpieza de canalones, siega y poda de zonas verdes, reparaciones en accesos y portones, mejoras eléctricas, reparación de baños, pintura y arreglo de goteras, entre otros trabajos de conservación. La inversión municipal ha ascendido a 64.000 euros, ejecutados con medios propios.

Fernández ha destacado que estas labores "responden a las prioridades trasladadas por las direcciones de los centros y las familias" y forman parte de un plan de mantenimiento continuo que también se desarrolla en otras épocas del año como Navidad o Semana Santa.

El alcalde ha subrayado que la prioridad es que "los más de 720 niños y niñas matriculados en Corvera encuentren sus colegios en perfectas condiciones desde el primer día de clase".

Según ha indicado, quedan pendientes "algunos pequeños remates" que no afectarán al normal desarrollo del curso.