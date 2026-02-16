Costco en Siero: Comerciantes denuncian el PIER como "atajo" y "precedente grave"

Archivo - Rotonda del desdoblamiento de Bobes. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Comercientes de Asturias, se ha referido a la aprobación en el Consejo de Gobierno de la declaración de Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) para la implantaciñón de Costco en Siero y ha advertido que esta decisión "marca un precedente grave como es utilizar una figura excepcional para acelerar e imponer un proyecto de gran impacto comercial y territorial".

"Esta vía no puede convertirse en un atajo para alterar reglas urbanísticas y sectoriales sin una justificación reforzada y plenamente transparente", indica la Unión de Comerciantes en un comunidaco.

Desde la patronal del Comercio consideran que "estamos, ante todo, frente a una decisión política" y añaden que precisamente por eso exigen "rigor, transparencia y responsabilidad". En este sentido inciden en que lo que se está decidiendo no es un expediente menor, sino un modelo de territorio, un modelo de ciudad y un marco de reglas que afectará durante años a la actividad económica y al equilibrio urbano y social de Asturias.

Así, en el comunicado trasladado por la asocaicón de comercios indican que esta figura del PIER "pierde sentido" en un modelo empresarial del siglo XX ya que consideran que un "proyecto estratégico" en 2026 debe ser transformador y responder a los retos actuales como la sostenibilidad, digitalización, valor añadido y cohesión territorial. "Si se califica como estratégico un modelo de gran distribución propio del siglo XX, la figura pierde sentido y se desnaturaliza", indican.

Recuerdan además que la planificación estratégica del Principado en materia comercial nunca señaló un hipermercado como prioridad estratégica y que los planes de comercio desarrollados históricamente en Asturias se construyeron contando con el sector, porque es un pilar económico y social compuesto por 12.000 empresas y más de 60.000 empleos que sostienen centralidades urbanas, vida en barrios y concejos, y cohesión territorial.

Advierten además que Asturias ya vivió en los años 90 una fuerte concentración de hipermercados y, décadas después, el balance es claro: "a día de hoy aproximadamente la mitad de aquellos formatos han cerrado, lo que demuestra que este modelo no garantiza vertebración, ni dinamización urbana, ni sostenibilidad económica a largo plazo".

Insisten además los comerciantes asturianos en que un PIER no debe ser un atajo para imponer cambios urbanísticos e indican que a día de hoy, la Unión de Comerciantes no ha recibido comunicación ni respuesta a las alegaciones presentadas.

"No estamos en contra de la inversión privada. Al contrario. Asturias necesita inversión y actividad económica, y el comercio asturiano convive y compite desde hace décadas con formatos diversos, con empresas locales, regionales, nacionales e internacionales. El tejido comercial está acostumbrado a adaptarse, a modernizarse y a convivir en un mercado abierto. Lo que rechazamos es la forma: que una inversión privada obtenga un tratamiento excepcional que altere las reglas del planeamiento, rebaje los estándares de evaluación y se tramite sin una participación real del sector afectado", insisten.

Por todo ello, los comerciantes asturianos exigen acceso íntegro al expediente, publicación de informes y condiciones, transparencia total sobre la motivación de la decisión y un sistema público de seguimiento de compromisos e impactos. En función de la información y del desarrollo posterior, se reservan las acciones que correspondan.