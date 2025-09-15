El coste de la escuela infantil del Llano, que estará acabada en junio de 2026, sube hasta los 3,4 millones

Concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria (dcha), durante la visita a las obras de la escuela infantil del Llano y del entorno de la Escuelona - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

Arrancan las obras de pacificación del entorno de la Escuelona

GIJÓN, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, ha señalado este que surgió un problema con la capacidad portante del terreno que obligó a hacer una modificación en la cimentación de las obras de la escuela infantil del Llano.

Eso supuso un modificado que incrementa el presupuesto casi un ocho por ciento, pero que no aumenta plazos. Con ese modificado el presupuesto de la obra se eleva hasta los 3,4 millones de euros. El plazo de ejecución es de 18 meses, por lo que en junio del año 2026 estará acabada la obra.

Así lo ha indicado el edil, en declaraciones a los medios de comunicación, durante la visita a las obras de la escuela y del entorno de la Escuelona.

Villoria ha apuntado que esta es la última escuela infantil que va a construir el Ayuntamiento de Gijón, si bien, una vez acabada, se integrará ya en la red de escuelas infantiles del Principado de Asturias. Cuando abra, tendrá seis aulas para niños de cero a tres años.

PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO

Referente a la obra de pacificación del entorno escolar en La Escuelona, que arranca en este día, se trata de una inversión de dos millones y medio de euros.

A esto ha sumado una pacificación del espacio cercano a la avenida de Schultz, donde la inversión es de otros 400.000 euros. En total, el presupuesto global de estas tres obras en el barrio del Llano es de 6,3 millones de euros.

Sobre la obra de la Escuelona, ha explicado que van a pavimentar la calle Eleuterio Quintanilla, para cambiar el aparcamiento de la acera norte de cordón a batería y así generar las plazas de estacionamiento que quitan en el entorno de las escuelas.

En este caso, se deja un carril de circulación, con estacionamiento en la acera Sur en cordón y en la acera Norte en espiga. El edil ha recordado que en este espacio hay mucha afluencia de niños en el parque de La Serena, por lo que buscan también aumentar las zonas peatonales, configurando una gran plaza central en el barrio del Llano.