Los costes directos del absentismo laboral en Asturias ascienden a 615 millones, según la presidenta de FADE

María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). - EUROPA PRESS

OVIEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ha alertado esste viernes del "problema" del absentismo laboral, una cuestión que considera que no se puede seguir esquivando.

En el discurso en la asamblea de FADE celebrada en Avilés, la dirigente empresarial ha detallado que un total de 22.154 personas no acuden diariamente a sus puestos de trabajo por incapacidad temporal y ha indicado que "los costes directos ascendieron en Asturias a 615 millones de euros en 2025", lo que representa un impacto económico superior a las partidas presupuestarias conjuntas de Vivienda, infraestructuras básicas y transporte.

En este sentido, ha explicado que las empresas asumen directamente 242 millones de euros de dicha cantidad, por lo que ha exigido una mayor implicación institucional argumentando que "si el sistema público es quien reconoce, gestiona y controla esos procesos, también debe asumir una mayor responsabilidad en su coste y en su solución".

Asimismo, la presidenta de la patronal asturiana ha reclamado el reforzamiento de la inspección médica y la agilización de los convenios pendientes con las mutuas sectoriales tras manifestar que "llevamos meses esperando" para que estas medidas acordadas en la Concertación Social puedan arrancar y aliviar las listas de espera.

Por último, ha sumado a esta situación el problema estructural de la falta de personal formado en todos los sectores, apuntando que para solucionarlo "no se trata de elegir entre nuestros jóvenes y los de fuera: los necesitamos a todos", siempre que la llegada de estos últimos se realice de forma ordenada, con formación y contrato de trabajo.