Costillas (Cs) asegura que se está cumpliendo la legalidad y los requisitos en las escuelas infantiles

Publicado 30/09/2019 12:49:57 CET

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Educación y Cultura, José Luis Costillas, ha reiterado este lunes que las escuelas infantiles "están funcionando con normalidad" y que "se está cumpliendo la legalidad y los requisitos". "Hemos cogido el toro por los cuernos y hemos intentado solucionar la situación", ha apuntado.

"Se cumplen las ratios en todas las escuelas y tenemos un compromiso claro con las escuelas infantiles y con la calidad de las mismas", ha respondido a las preguntas de los periodistas.

Costillas ha explicado que se ha conseguido algo que no se había conseguido hasta a la actualidad, "cumplir la ley". Según ha indicado, no tienen constancia de ningún incumplimiento en ninguna de las escuelas. "Todas las trabajadores de las escuelas infantiles están a jornada completa y tienen un contrato ajustado a la legalidad, algo que no había ocurrido hasta este momento", ha añadido.

El concejal de Ciudadanos, ve positivo el cumplimiento de la ley y que los contratos se hagan "de una forma correcta y no un fraude de ley", como se venían realizando "desde hace más de cinco años". "Una circunstancia consentida sucesivamente por el Gobierno, eso es lo que el Gobierno no considera normal", ha matizado.

Costillas ha asegurado que han mantenido reuniones con los padres para explicar la situación y también con las directoras. Respecto a las bajas, ha informado de que se están cubriendo "como se venían cubriendo en estos últimos años". "Para cubrir una baja se hace una solicitud al departamento de personal, se tira de la Bolsa y se cubren", ha explicado.

El Ayuntamiento contratará a las educadoras según vayan saliendo las sentencias, en el caso de que sean favorables a ellas. En el caso de que no pudiesen ser readmitidas porque las sentencias sean en contra, Costillas ha apuntado que sería algo "extraordinario" porque "ya van más de 100 sentencias en un mismo sentido. "Sería un giro jurisprudencial un poco increíble, con lo cual en el supuesto de producirse, veremos de qué manera lo atajamos", ha concluido.