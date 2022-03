Coto critica el "abandono" de La Corredoria

OVIEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Cristina Coto, ha criticado este sábado el "abandono" de las administraciones públicas hacia el barrio de La Corredorial.

"Ver los barracones del instituto en pleno siglo XXI y en una capital como Oviedo resulta desolador, tras 14 años esperando por esta infraestructura", ha lamentado.

La edil se ha referido también al mercado, que "lleva parado desde 2014 tras invertir 2,3 millones de euros en él sin que nunca se pusiera en marcha". Lamenta que solamente se oigan promesas de plazos que nunca se cumplen ante una infraestructura que revitalizaría enormemente la zona.

"Hoy descubrimos que el pasado día 17 el Ayuntamiento ha resuelto el contrato de reparación de la cubierta del Corredoria Arena al 'encontrar defectos constructivos en la estructura del entramado'. No es creíble que no conocieran esta circunstancia, bastaba con preguntar a las adjudicatarias de la obra. No es serio lanzar una reparación sin estudiar previamente qué se va a reparar", ha añadido Coto.