Coto (Vox) critica al resto de grupos políticos por rechazar su plan de contingencia fiscal

OVIEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Cristina Coto, ha manifestado este miércoles su "malestar" por el rechazo de todos los grupos políticos a su plan de contingencia fiscal. "Todos los grupos del Ayuntamiento han votado en contra del Plan de Reducciones Fiscales de Vox", ha criticado.

"El Ayuntamiento, al igual que el gobierno de Madrid y el de Asturias, no renuncia a su expansiva política fiscal. Nuestra propuesta es que la reducción de ingresos municipales se compense recurriendo al superávit y recortando gasto superfluo", añadió la edil de Vox Oviedo.

Para Coto no basta con suspender o aplazar el cobro de determinadas tasas o cánones, ya que el objetivo "debe ser eliminar esos cobros generados durante el periodo de cierre de la actividad económica: si no hay ingresos no puede haber pago de impuestos al Ayuntamiento".

"Pasar un facturazo fiscal a autónomos y Pymes cuando reabran puede ser su certificado de defunción por lo que pedimos al equipo de gobierno que busquen la fórmula para que esto no se produzca, concluyó Coto".