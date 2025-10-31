Covadonga Tomé y el Gobierno asturiano negociarán el lunes la reforma de la ley tributaria

OVIEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo en la Junta General del Principado de Asturias Covadonga Tomé ha anunciado este viernes que se reunirá con el Gobierno autonómico para negociar la reforma de la Ley Tributaria autonómica el lunes por la tarde.

"Es un tema que tenemos que cerrar antes de empezar a negociar los presupuestos", apuntó en declaraciones a los periodistas tras un primer encuentro con el Gobierno.

Ha recordado que ela tiene el voto que completa la mayoría progresista, tanto para la legislación tributaria como para las próximas cuentas regionales. Tomé acudió al primer encuentro de los Presupuestos de 2026 con Xune Elipe y Laura Tuero (los dos miembros de su equipo en la Junta General del Prinicpado y de Somos Asturies).

"En este primer encuentro recibimos una información muy general que agradecemos. Pero, primero, tenemos que cerrar la anterior negociación", insistió.

Tomé ha hecho referencia a las tres enmiendas que han presentado para la Ley Tributaria: una para ajustar los tramos con el objetivo de una redistribución más justa y dos sobre vivienda. En concreto, proponen aumentar el gravamen a los grandes tenedores (del 15 que propone el Gobierno al 20%) y gravar a los fondos o particulares que adquieran edificios completos para convertirlos en apartamentos turísticos.

Tomé insistió, una vez más, en que las negociaciones de la Ley Tributaria y de los Presupuestos "deben transcurrir de forma paralela". Ha explicado que lo negociado sobre las enmiendas sí será vinculante para decidir el voto sobre la Ley Tributaria y lo que ocurra en la negociación de los Presupuestos será vinculante para el voto de las cuentas de Asturies de 2026.

De vuelta a los Presupuestos, Tomé ha anunciado ya que "cuando proceda "enviarán su propuesta. Un documento en el que Somos Asturies ya trabaja y que "versará ,una vez más, sobre los temas que más nos preocupan: vivienda y servicios públicos; educación, salud, servicio de emergencias y cuidados; entre otros".

También hizo referencia al "buen talante" en este primer encuentro, entre los dos socios del Gobierno y su equipo, y dejó claro que el objetivo principal es "hacer todo lo posible para que Asturias tenga los mejores Presupuestos; los más progresistas".