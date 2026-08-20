Covadonga Tomé pide a Adrián Barbón exigencia al Ministerio de Transportes por el peaje y las obras del Huerna

Archivo - La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé - SOMOS ASTURIES - Archivo

OVIEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha pedido al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, que exija una actitud razonable al Ministerio de Transportes tras conocerse que el Ministerio quiere personarse en el expediente abierto contra Aucalsa por mantener las tarifas del peaje del Huerna a pesar de las obras que dificultan el tránsito en la AP-66.

Tomé ha insistido, a través de una nota de prensa, en que los asturianos sufren un "agravio continuo" desde hace años debido al elevado precio de este peaje y a la dificultad añadida para circular por los trabajos en la vía. En este sentido, ha calificado la situación como un "abuso estructural" que requiere una respuesta política contundente por parte del Ejecutivo autonómico.

La parlamentaria ha subrayado la alta cantidad económica que se paga anualmente a la concesionaria Aucalsa. Por ello, ha cuestionado si la empresa está cumpliendo con todas sus obligaciones al cobrar uno de los peajes más caros del Estado mientras mantiene unas obras que entorpecen la circulación desde hace meses.

Asimismo, ha recordado el trabajo realizado por su equipo para exigir justicia ante esta problemática. Además, ha criticado que el Ministerio de Transportes lleva sin imponer ninguna sanción a la empresa concesionaria desde al menos el año 2005, a pesar de las "graves deficiencias" registradas en la infraestructura durante los últimos años.

Finalmente, Tomé ha reiterado su rechazo al "agravio histórico y la desigualdad territorial" que representa el peaje del Huerna, asegurando que la infraestructura "está amortizada y no existen razones legales ni económicas para mantenerlo".