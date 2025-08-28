Covadonga Tomé pide "todo el esfuerzo necesario" para la acogida de menores extranjeros no acompañados en Asturias

Archivo - Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General, Covadonga Tomé, ha pedido este jueves al Gobierno autonómico "todo el esfuerzo necesario" para la acogida de menores extranjeros no acompañados en la comunidad autónoma.

De acuerdo al decreto de capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, explica en nota de prensa, Asturias tendrá que triplicar el número de plazas, pasando de 101 a 331.

Para la habilitación de estas 230 plazas, Tomé ha explicado que "el ejecutivo asturiano "tiene que trabajar coordinadamente con el Gobierno estatal". "El objetivo es contar con todos los recursos, materiales y humanos, para la recepción de estos niños que llegan al país sin acompañamiento", ha agregado.

La diputada ha remarcado que "no es momento para contemplaciones, ni para atender a bulos y desinformación". "Solo las medidas valientes frenan a los reaccionarios", ha añadido, indicando que estos menores que llegan a Asturias "buscando un futuro", "son bienvenidos y tienen que saberlo desde todos los ámbitos".