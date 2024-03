Covadonga Tomé solicita en la Junta su desvinculación de Podemos y dice que seguirá trabajando como hasta ahora

OVIEDO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias Covadonga Tomé ha informado este martes de que ha solicitado este martes a la Mesa de la Cámara y al Letrado Mayor su desvinculación total del partido Podemos Asturies. A través de una nota de prensa, ha dicho que seguirá trabajando como hasta ahora en el parlamento asturiano en el seno del Grupo Mixto.

Tomé ha comunicado su decisión después de un comunicado de Podemos Asturias en el que señalaba que ya se había consumado la expulsión de Tomé de la formación morada y pedía que la parlamentaria dejase de usar el nombre de Podemos.

"Hemos solicitado la desvinculación total del partido en todo lo que tiene que ver con la actividad parlamentaria", ha confirmado Tomé, señalando que se ha eliminado o se eliminará en los próximos días a Podemos de la cartelería, del correo electrónico y de cualquier otro material relacionado con el trabajo parlamentario. "A día de hoy, aún no he recibido ningún documento con mi expulsión definitiva", ha apuntado, no obstante.

Ha garantizado Tomé que seguirá "sin cambios" su trabajo como diputada, elegida en las últimas elecciones con más de Lo que seguirá sin cambios es el trabajo de la diputada, electa en las últimas elecciones con más de 20.000 votos.

"Queremos seguir trabajando, como llevamos haciendo ya desde el inicio de la legislatura, por mejorar la vida de los asturianos", ha subrayado.

En cuanto a las declaraciones de la dirección de Podemos en Asturias sobre las cuestiones económicas de la Junta General, Tomé ha recordad que es una asignación "que reciben los grupos parlamentarios como grupos, no como partidos".

"Cualquier movimiento en esa cuenta, todas las asignaciones y facturas, tiene que ser aprobado por el servicio de intervención de la Junta General. No cabe, como insinúa Podemos, una gestión opaca de estas cuentas", ha explicado la diputada asturiana.