La creación de empresas sube un 37,8% en julio en Asturias

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Asturias subió un 37,8% en julio en tasa interanual con un total 124 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 21, un 34,4% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de julio en la región de la serie histórica. Con el ascenso de julio, la creación de empresas en Asturias encadena tres meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 124 empresas creadas el pasado mes de julio se suscribieron algo más de 4,57 millones de euros, lo que supone un 184,33% más que en el mismo mes de hace un año (4,57 millones de capital desembolsado).

De las 21 empresas que echaron el cierre el pasado mes de julio en Asturias, 17 lo hicieron voluntariamente; 2 por fusión con otras sociedades y las otras 2 restantes por otras causas.

Murcia (+41,26%) Asturias (+37,78%) y La Rioja (+22,22%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Aragón, Cantabria y Navarra con retrocesos de un 10,93%, 7,14% y un 2,9%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Navarra (+300%), Canarias (+31,34%) y Aragón (+29,03%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Asturias, La Rioja y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 34,38%, 31,58% y un 25%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 7,4% en Asturias en julio, hasta las 25 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 3,09 millones de euros, cifra un 68,7% inferior a la de julio del año anterior.