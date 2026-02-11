La creación de empresas sube un 41,8% en diciembre en Asturias hasta las 129 sociedades

Archivo - Ordenador - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Asturias subió un 41,8% en diciembre en tasa interanual con un total 129 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 63, un 80% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de diciembre en la región de la serie histórica. Con el ascenso de diciembre, la creación de empresas en Asturias sale de las cifras negativas que registró el mes anterior.

Para la constitución de las 129 empresas creadas el pasado mes de diciembre se suscribieron algo más de 7,96 millones de euros, lo que supone un 33,71% más que en el mismo mes de hace un año (7,96 millones de capital desembolsado).

De las 63 empresas que echaron el cierre el pasado mes de diciembre en Asturias, 57 lo hicieron voluntariamente; 3 por fusión con otras sociedades y las otras 3 restantes por otras causas.

En el conjunto de España, la creación de empresas se incrementó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Navarra (+88,33%), Baleares (+44,48%) y Asturias (+41,76%) a la cabeza, excepto en Murcia en donde cayó un 0,68%

En cuanto a la disolución de empresas, Asturias (+80%), Castilla y León (+44,22%) y Extremadura (+40,91%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, Castilla - La Mancha y Galicia las que menos, con retrocesos de un 36,17%, 22,58% y un 9,95%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 37,5% en Asturias en diciembre, hasta las 33 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 10,15 millones de euros, cifra un 95,5% inferior a la de diciembre del año anterior.