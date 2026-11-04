Críticas de Llamazares al proyecto de Canteli para 2027: un "presupuesto escoba" sin prioridad en vivienda

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, y el concejal Alejandro Suárez en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha lamentado este miércoles el "poco interés en el diálogo" que a su juicio manifiesta el PP local para negociar el presupuesto municipal de 2027. "Mantenemos la mano tendida pero tomamos nota", ha asegurado.

Llamazares ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha explicado que el proyecto presupuestario del PP, que se debatirá en pleno el próximo 12 de noviembre, es "electoral". Se trata, ha agregado, de un "presupuesto escoba" que recoge los compromisos pendientes del mandato a modo de "programa electoral de partido" y que adolece de varias carencias.

Entre ellas el portavoz de IU ha mencionado la ausencia de "prioridad ni urgencia" en políticas de vivienda. En concreto, ha lamentado que no haya ninguna partida destinada a impulsar el plan de vivienda o el pacto social por la vivienda. A juicio de Llamazares, la "conclusión lógica" sería que el presupuesto contemplase estos aspectos, pero el Equipo de Gobierno se ha puesto "de lado" ante una de las "prioridades fundamentales" de la ciudadanía.

También se ha mostrado crítico Llamazares con el presupuesto de movilidad y transportes por ser "insuficiente", o con la ausencia de una partida para personal de servicios generales que permita evaluar servicios básicos como la gestión del agua.

Todas estas ausencias evidencian, a juicio del portavoz de IU, el "poco interés en el diálogo" del PP, a pesar de lo cual Llamazares ha asegurado que IU mantiene la "mano tendida" para renovar el acuerdo político suscrito en 2024 entre ambas formaciones. Sobre este acuerdo, el portavoz de IU ha hecho un "balance positivo", ya que ha permitido impulsar los centros sociales integrados en varios barrios, y se ha avanzado en participación política. También ha valorado el acuerdo con la consejería de Ordenación del Territorio para promover vivienda pública asequible mediante la cesión de terrenos.

10 ENMIENDAS AL PRESUPUESTO DE 2027

El portavoz ha explicado que IU-Convocatoria por Oviedo ha registrado diez enmiendas al presupuesto de 2027, centradas en vivienda, renaturalización, transportes e inversión en barrios y zona rural. Las enmiendas no tienen consignación presupuestaria para que sea el Equipo de Gobierno quien las cuantifique.

La principal enmienda pretende que el Ayuntamiento cree una empresa pública de vivienda para la promoción y construcción de vivienda, la gestión de alquileres asequibles, movilizar vivienda vacía o la gestión de ayudas al alquiler. En materia de vivienda, también abogan por un pacto social por la vivienda.

Solicitan también un refuerzo general de la plantilla municipal, así como impulsar el plan de igualdad del Ayuntamiento, al que suman el plan de juventud y el de mantenimiento preventivo de equipamientos culturales y deportivos.

Entre las iniciativas de IU, figura también una "reorientación" del centro ecuestre de El Asturcón para convertirlo en un centro deportivo y de naturaleza. Unido a este objetivo, IU reclama un plan de renaturalización para Oviedo y el adelanto del proyecto estratégico de la fábrica de La Vega, además de un plan anual de inversiones en barrios y zona rural.