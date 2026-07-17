El crucero 'Scenic Ecplipse' atraca en Avilés en su tercera escala

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OVIEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
El puerto de Avilés ha recibido este viernes a las 7.30 horas al crucero 'Scenic Eclipse', procedente de Ferrol, en la que ha supuesto su segunda escala de este año en la ciudad y la tercera desde que comenzó a operar en este puerto en junio de 2025.
El buque viaja con un total de 156 pasajeros a bordo y una tripulación compuesta por 191 personas, y tiene previsto partir a las 18.00 horas de hoy con rumbo a Bilbao. El yate de expedición de lujo, construido en 2019 y operado por la naviera 'Scenic Luxury Cruises & Tours', ha iniciado su itinerario en Málaga y lo finalizará en Burdeos.
Durante su estancia en tierras asturianas, el pasaje ha realizado diversas excursiones a pie por la propia ciudad de Avilés, así como visitas a Luarca, Cudillero, Gijón y Oviedo. Con esta nueva visita, el Muelle del Niemeyer (Dársena de San Agustín) ha sumado un total de 34 buques y 20.915 pasajeros desde que el buque 'Braemar' inauguró este segmento de turismo de cruceros en la ciudad en mayo de 2012.
DIEZ ESCALAS CONFIRMADAS EN EL HORIZONTE
De cara al futuro, la ciudad ha confirmado ya diez escalas de cruceros para los años 2027 y 2028. Para el año 2027 se han planificado seis escalas de los buques 'Scenic Eclipse' (19 de mayo y 23 de julio), 'Le Laperouse' (27 de julio), 'Le Boréal' (11 y 19 de agosto) y 'Le Champlain' (14 de octubre).
Por su parte, para 2028 se han cerrado otras cuatro visitas correspondientes a los barcos 'World Voyager' (26 de mayo), 'Le Champlain' (23 de julio) y 'L'Austral' (19 y 27 de agosto).