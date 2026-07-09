CSIF alerta de la "situación límite" de la Policía Local de Lena

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la "situación límite" que atraviesa la Policía Local de Lena como consecuencia de una "grave falta de efectivos" y de la gestión de la plantilla, lo que, según el sindicato, repercute directamente en la seguridad ciudadana y en las condiciones laborales de los agentes.

A través de un comunicado, la organización sindical ha explicado que, aunque la plantilla contempla actualmente tres plazas de subinspector y 16 de agente, en la actualidad únicamente once agentes se encuentran prestando servicio. A esta carencia se suma que las bajas por incapacidad temporal de larga duración no se sustituyen con funcionarios interinos, ni se reemplaza a los policías que obtienen plaza en otros ayuntamientos.

CSIF ha tildado de "llamativo" que el equipo de gobierno local haya respaldado públicamente las reivindicaciones por la falta de personal en Correos, mientras que "esa misma preocupación no se traslada a la Policía Local", cuya plantilla depende directamente del Ayuntamiento.

Según el sindicato, un decreto reciente de Alcaldía fija unos servicios mínimos de entre tres y cuatro agentes en el turno de mañana. En la práctica, aseguran, "la reducción de los grupos de trabajo impide de manera habitual que los policías puedan disfrutar de permisos, asuntos propios o vacaciones por la falta de personal para cubrir las ausencias".

La organización ha calificado de "especialmente preocupante" la situación del turno de fin de semana, un servicio ordinario que se presta únicamente con dos policías y que en el periodo estival queda reducido a un único agente cuando uno de ellos está de vacaciones. CSIF considera que esta circunstancia es "incompatible" con una adecuada prestación del servicio y con las mínimas garantías de seguridad.

CSIF ha señalado que los "graves incidentes" registrados durante el último fin de semana "ponen de manifiesto esta realidad", citando la intervención ante un conductor novel bajo los efectos del alcohol que colisionó contra un autobús y diversos altercados violentos con alertas de armas blancas de grandes dimensiones. A juicio del sindicato, "un solo agente no puede asumir con garantías estas situaciones de riesgo ni dar un apoyo esencial a la Guardia Civil".

Finalmente, CSIF ha criticado que este turno de fin de semana, presentado inicialmente "como una medida excepcional y temporal", lleve más de un año y medio implantado de forma permanente e "impuesta". Por todo ello, ha exigido al Ayuntamiento de Lena que adopte las medidas necesarias para revertir la situación, procediendo a la cobertura de vacantes mediante personal interino una vez concluya el proceso selectivo actual, y que recupere el número de efectivos previsto en la plantilla.