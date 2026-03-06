CSIF critica la "dejadez" del Principado ante la situación del colectivo de Agentes del Medio Natural

Una imagen de archivo de un incendio forestal - EUROPA PRESS

OVIEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha criticado este viernes la "dejadez" y "falta de previsión" del Gobierno del Principado de Asturias ante la situación en la que se encuentra el colectivo de Agentes del Medio Natural.

A través de una nota de prensa, han explicado que la ley básica de agentes forestales y medioambientales establecer el derecho a la jubilación anticipada de los Agentes, así como la imposición de una serie de obligaciones a las Comunidades Autónomas.

Añaden que en Asturias, con un colectivo de 260 personas, y donde la actual plantilla ya tiene un porcentaje de interinidad que ronda el 40%. "Vamos camino del colapso con la llegada de las primeras jubilaciones, que superarán las 60 a lo largo de este año, en la mayoría de los casos, de puestos de mando", han advertido.

Ante esa situación, que ya era previsible, consideran que la Administración del Principado debería de haber adoptado las medidas necesarias para mitigar sus consecuencias, sobre todo teniendo en cuenta que están pendientes de convocar las oposiciones para cubrir 76 plazas.

Con esta situación, en la que los Agentes del Medio Natural llegarán a una interinidad que superará el 60%, CFIF alerta de que la vigilancia ambiental en Asturias se verá "seriamente comprometida".

Argumentan que se trata de un cuerpo con la condición de agentes de la autoridad, policía administrativa especial y policía judicial, donde la interinidad debería ser residual.

"Por si eso fuera poco, desde la Consejería de Movilidad todavía no realizaron las acciones necesarias para adaptarse a la ley básica de Agentes Forestales. En concreto, sigue sin establecerse una formación inicial a las personas de nuevo ingreso, formación enfocada sobre todo a cuestiones de seguridad. En este mismo ámbito, tampoco regularon la utilización de los medios de protección y defensa de los agentes, comprometiendo su seguridad en las actuaciones que desarrollen", han explicado.

Desde el sindicato critican también la actual organización interna, con una distribución en la que el colectivo sigue "dividido" en dos bloques diferenciados, una parte dedicada al ámbito forestal y otra a la vigilancia de caza, pesca o parques naturales.

Desde CSIF ha dicho que ya han enviado distintas comunicaciones tanto a la Dirección General como al Consejero de Movilidad sin que hasta la fecha hayan tenido contestación. Instan a la Administración a que busque una solución inmediata a todos estos problemas. "Porque la seguridad de los Agentes del Medio Natural y la protección de nuestro medio ambiente está en riesgo", insisten.