CSIF lleva al ERA a los tribunales por reducir derechos laborales a trabajadores con jornada reducida

OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha presentado dos conflictos colectivos contra el Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) al considerar que está reduciendo derechos laborales y retribuciones a los trabajadores que se acogen a una reducción de jornada por guarda legal o cuidado de familiares.

Según ha informado el sindicato en una nota de prensa, uno de los conflictos afecta al disfrute de vacaciones, días de asuntos particulares y festivos. CSIF sostiene que a las personas con reducción de jornada acumulada se les recalculan estos derechos en horas y minutos, lo que supone una reducción efectiva del tiempo de descanso.

El segundo conflicto se refiere a las retribuciones económicas y, según el sindicato, afecta a todas las modalidades de reducción de jornada. En este caso, denuncia que el ERA está minorando conceptos salariales como los trienios y la carrera profesional, lo que, a su juicio, provoca una pérdida económica para quienes ejercen este derecho.

CSIF subraya que de las 104 reducciones de jornada existentes actualmente en el ERA, 100 corresponden a mujeres, por lo que considera que estas prácticas tienen un "marcado impacto de género" y podrían constituir un supuesto de discriminación indirecta por razón de sexo.

Por todo ello, el sindicato ha decidido acudir a la vía judicial con el objetivo de garantizar, según señala, el respeto a los derechos laborales de los trabajadores acogidos a una reducción de jornada.