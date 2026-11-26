OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
Una caravana de coches han participado este lunes en Pola de Laviana en la segunda protesta convocada por CSIF esta semana para exigir al Gobierno del Principado el desbloqueo de la jubilación parcial de los empleados públicos..
Desde CSIF afirman que el Gobierno asturiano sigue poniendo obstáculos para hacer efectivo un derecho regulado por un real decreto-ley.
CSIF considera inadmisible que cientos de trabajadores y trabajadoras continúen esperando mientras el Gobierno busca "excusas" para no aplicar una solución efectiva".