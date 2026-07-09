CSIF solicita a Educación acceso a los criterios de evaluación de las oposiciones docentes

Imagen del centro de coordinación de oposiciones docentes . Foto de archivo. - Esther Lobato - Europa Press

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha registrado este jueves ante la Consejería de Educación una solicitud formal en la que reclama la adopción urgente e inmediata de una batería de medidas destinadas a "garantizar la transparencia, la seguridad jurídica y el derecho efectivo de revisión y reclamación" de las personas que participan en el actual proceso selectivo de acceso a la función pública docente.

La organización sindical considera que, tras las explicaciones públicas ofrecidas por la Consejería sobre el desarrollo de las oposiciones, ha llegado el momento de acompañar esas declaraciones con hechos. "La mejor manera de reforzar la confianza en el procedimiento no es únicamente defenderlo públicamente, sino facilitar toda la información necesaria para que los propios opositores puedan comprobar cómo han sido evaluados y puedan ejercer plenamente sus derechos", han indicado.

Por ello, CSIF ha solicitado por registro la publicación inmediata de los criterios de evaluación, rúbricas, instrucciones y casos prácticos utilizados por los tribunales; el acceso de los aspirantes a sus ejercicios y a la documentación de evaluación; la publicación de las actas y acuerdos de calificación en los términos legalmente procedentes; la publicación de los datos oficiales de todos los tribunales y especialidades, así como la resolución urgente de las reclamaciones antes de que el procedimiento continúe.

CSIF ha puntualizado que esta iniciativa "no cuestiona la profesionalidad ni la independencia de los tribunales". "Al contrario, entiende que una mayor transparencia constituye la mejor garantía para proteger tanto los derechos de los opositores como el trabajo desarrollado por los órganos de selección y la propia credibilidad de la Administración educativa".