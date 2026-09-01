CSIF traslada a la consejera Eva Ledo un decálogo de prioridades para el curso en Asturias

Archivo - Consejería de Educación - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes del sindicato CSIF en Asturias se han reunido este martes con la consejera de Educación, Eva Ledo, para reclamar un nuevo acuerdo de interinos y más recursos para los centros de cara al nuevo curso.

Según ha indicado el sindicato en nota de prensa, durante el encuentro, CSIF presentó un decálogo de prioridades entre las que destacan la negociación de un nuevo Acuerdo de Interinos; la apertura de una negociación integral de la plantilla docente y de las funciones asociadas a todos los puestos; y el reconocimiento y retribución de las tutorías, coordinaciones y del resto de funciones docentes, también en Educación Primaria.

CSIF ha vuelto a reclamar la "desaparición práctica" de las direcciones unipersonales, mediante la creación de una figura de apoyo que garantice que ningún director tenga que asumir en solitario la gestión de un centro. A ello suman la necesidad de incrementar el personal administrativo itinerante y crear una red suficiente de técnicos informáticos itinerantes que dé cobertura a todos los centros educativos.

Entre las prioridades trasladadas figuran también unas plantillas suficientes para garantizar el funcionamiento real de los centros, incluyendo guardias, incidencias y necesidades sobrevenidas; la publicación y negociación de mejores ratios de orientación, PT, AL y auxiliares educativos; el refuerzo de los recursos destinados a Educación Especial; y el reconocimiento de un complemento de peligrosidad para el personal que trabaja habitualmente con alumnado con graves problemas de conducta.

Por otro lado, CSIF ha reclamado una reducción efectiva de la burocracia, la actualización de permisos y condiciones laborales y una revisión de herramientas y procedimientos que continúan trasladando cargas administrativas al profesorado y a los equipos directivos.

La transparencia fue otro de los ejes principales de la reunión. CSIF considera "imprescindible" que los procedimientos administrativos cuenten con criterios públicos, datos accesibles, decisiones trazables y responsables claramente identificados, especialmente después de las situaciones vividas durante las últimas oposiciones.

Según el sindicato, la consejera ha trasladado su disposición a que "todas las decisiones que afecten al ámbito docente se negocien con todas las organizaciones sindicales representativas en el ámbito correspondiente, con el objetivo de evitar que vuelvan a producirse situaciones que dificulten el diálogo y la negociación colectiva".