CSIF, UGT y Usipa avalan la oferta de Educación para las escuelas de 0 a 3 años y CCOO vota en contra

Reunión de la consejera de Educación, Eva Ledo, con la mesa de diálogo de 0 a 3 años. - PRINCIPADO

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha obtenido este lunes el respaldo de tres de los cuatro sindicatos de la mesa de diálogo de 0 a 3 años --CSIF, UGT y Usipa-- a su última propuesta de mejora de las condiciones laborales de las técnicas de educación infantil (TEI) que trabajan en las escuelas de primer ciclo. CCOO ha sido la única organización que ha votado en contra.

La consejera Eva Ledo ha reunido por novena vez la mesa, sieno la cuarta reunión que se produce en el mes de noviembre, para validar los trece puntos de la oferta presentada la semana pasada, con el objetivo de "mantener la doble naturaleza de las escuelas infantiles como centros educativos y espacios de conciliación".

La propuesta mantiene la dotación de dos TEI por aula, además de una persona de apoyo a jornada completa por cada tres unidades y otra adicional por cada tres escuelas infantiles que compartan dirección, siempre que exista matrícula a jornada completa.

Las TEI pasarán a ser consideradas personal de atención directa a efectos del Decreto 115/2025, lo que implicará prioridad en la tramitación de sustituciones.

El Principado confirma también que la jornada laboral será de seis horas lectivas y una hora adicional para tareas administrativas o pedagógicas, si bien la atención al alumnado prevalecerá ante cualquier incidencia o ausencia sobrevenida.

En relación con el compromiso de clasificación profesional en el grupo B, la Administración recuerda que está vinculado a la negociación del nuevo convenio o a la modificación del vigente. La revisión del V Convenio Colectivo tiene fijado su inicio para principios de 2026.

Asimismo, una vez culminada la integración de las escuelas municipales en la red autonómica, se impulsarán medidas para encuadrar al personal en el tramo correspondiente de la carrera profesional, conforme a la normativa.

El resto de medidas permanece sin cambios: calendario, bolsas de empleo, reglamento interno, selección de direcciones, creación de cuentas individualizadas de Educastur y formación a través del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada.