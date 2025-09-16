El CTA registra más de 39 millones de viajes en transporte público por carretera hasta agosto

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha manifestado este martes que el uso del transporte público por carretera sigue creciendo gracias a la tarjeta Conecta, el billete único del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) que permite moverse por toda la comunidad por un máximo de 30 euros al mes. Así, según los datos recogidos por este organismo, hasta agosto se registraron 39.055.855 de viajes, lo que supone un 8,4 por ciento más que el año pasado. De ellos, el 56% se validaron con la plataforma Conecta.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, destacó la apuesta estratégica que el Gobierno de Asturias realizó al poner en marcha Conecta.

"Se trata de una iniciativa de la que ya se beneficia más de un tercio de la población asturiana y que nos ha colocado a la vanguardia de las políticas de movilidad y como referente del billete único", ha valorado coincidiendo con el arranque de la Semana Europea de la Movilidad.

El consejero incidió en el compromiso del Ejecutivo autonómico de seguir trabajando para favorecer el uso del transporte público. En este sentido, recordó que la cartera de servicios del CTA sigue aumentando con la puesta en marcha de iniciativas como las lanzaderas de verano o las nuevas líneas de CentroBus, que conectan barrios gijoneses con los campus universitarios de Oviedo.

El consorcio cerró ya sus estadísticas provisionales del mes de agosto, que reflejan un total de 4.928.112 viajes, lo que supone 264.972 más que en el mismo mes de 2024, es decir, un incremento del 5,5%.