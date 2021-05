"Cuando gobierna la izquierda a las mujeres nos va peor", afirma Reyes Hurlé (PP)

OVIEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA)Reyes Hurlé se ha mostrado este miércoles muy crítica con las políticas en materia de igualdad de los gobiernos central y asturiano. "Cuando gobierna la izquierda a las mujeres nos va peor", ha afirmado.

Hurlé se ha pronunciado en estos términos en su intervención en el pleno de la JGPA durante el debate de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Podemos sobre el reconocimiento del trabajo de las mujeres, los cuidados, la corresponsabilidad y la conciliación.

Si bien el PP ha votado a favor de la iniciativa ha pedido cuentas a PSOE y Podemos por sus políticas en materia de igualdad. Ha mencionado el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero (Podemos), y ha dicho que desde que se ha creado la brecha salarial ha aumentado y no ha legislado nada. "¿Qué han hecho?", ha preguntado a socialistas y diputados de Podemos.

El Gobierno asturiano, de signo socialista y presidido por Adrián Barbón, se está convirtiendo en el ejecutivo "con menos oportunidades para las mujeres", según Hurlé. Volviendo al Ejecutivo central liderado por Pedro Sánchez, ha dicho que está resultando "nefasto" a la hora de proteger a las mujeres. "Conciliar no es que los ciudadanos paguemos a la 'nani' de la Ministra de Igualdad", ha terminado diciendo.

La iniciativa que ha sido aprobada ha sido defendida por la diputada de Podemos Nuria Rodríguez solicita al Gobierno asturiano, entre otras cuestiones, potenciar "acciones específicas y concretas destinadas al desarrollo de políticas activas de empleo que refuercen la perspectiva de género dirigidas a reducir el desequilibrio en el acceso al mercado de trabajo y que fomenten la igualdad de género como factor de desarrollo local y bienestar de la población en general".

Todos los grupos han votado a favor, excepto Vox, que se han manifestado en contra. En su intervención, Nuria Rodríguez dijo que el ejemplo de que el machismo seguía existiendo en la sociedad estaba en el parlamento asturiano. Mostró un tuit del portavoz de Vox, Ignacio Blanco, que incluía una fotografía de distintas ministras y hablaba de 'mujer florero'. "Esto es el reflejo de lo que las mujeres pintan para Vox", señaló, diciendo que Blanco dedicaba su tiempo sobre todo a tuitear.

"Lecciones de trabajo a mí, las justas", le contestó la diputada de Vox Sara Álvarez, que fue la que intervino en el debate. "Soy de Vox, no soy ultraderecha", añadió, y criticó que Rodríguez fomentase el "victimismo" en torno a las mujeres cuando el verdadero problema, según Álvarez, es que no existe trabajo, ni para hombres ni para mujeres. Álvarez también se refirió a la mujer que "cuidad los niños de Irene Montero". "¿Por qué no eligió un hombre? Son ustedes un cúmulo de contradicciones", reprochó a la diputada de Podemos.