¿Cuánto costará pasar la ITV en Asturias a partir del 1 de enero de 2026?

Archivo - ITV, Itvasa, inspección técnica de vehículos - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias ha hecho públicas las tarifas que aplicará la entidad pública ITVASA a partir del 1 de enero de 2026 para la realización de inspecciones técnicas de vehículos, tanto periódicas como no periódicas, y otros servicios relacionados.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), las inspecciones periódicas tendrán un coste base de 34 euros para turismos, 29 euros para motocicletas y ciclomotores y 55 euros para autobuses, sin incluir IVA del 21% ni la tasa de tráfico, que actualmente es de 4,18 euros. Las segundas inspecciones tras subsanación de defectos serán gratuitas, mientras que terceras y sucesivas tendrán un coste de 19 euros.

Para inspecciones no periódicas, como matriculaciones o reformas de vehículos, los precios oscilan entre 25 y 161 euros según el tipo de servicio y vehículo. La resolución detalla también las tarifas de unidades móviles a domicilio, fijadas en 44 euros por salida, así como los costes de verificaciones metrológicas, como la comprobación de taxímetros, que se establece en 69 euros.