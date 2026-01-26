Cuatro heridos leves en una colisión en el kilómetro 6 de la AS-117, en el Corredor del Nalón

Archivo - Corredor del Nalón. As-117 en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

Cuatro personas han resultado heridas en una colisión entre dos vehículos en el Corredor del Nalón, concretamente en el punto kilométrico 6 de la AS-117, dirección Tarna.

Según ha informado la Guardia Civil de Tráfico, el siniestro tuvo lugar a las 15.00 horas de esta tarde. Al lugar se trasladó una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Langreo que reguló la circulación con la colaboración de la Policía Local e instruye diligencias.

La colisión produjo importantes retencciones en la citada vía, según testigos presenciales.