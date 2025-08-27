Cuatro incendios siguen activos en Asturias: Ibias, Degaña, Cangas del Narcea y Somiedo

El incendio de Ibias concentra los mayores esfuerzos con medios pesados y ocho aeronaves

OVIEDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asturias registra este miércoles un total de seis incendios forestales, de los cuales cuatro permanecen activos y dos están estabilizados, según la información facilitada por el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA).

Los focos activos se localizan en Ibias, Degaña, Cangas del Narcea (Genestoso) y Somiedo (en la zona de Caunedo-Gúa-Perlunes), mientras que los estabilizados se encuentran en Cabrales y Tineo.

En el caso del incendio de Ibias, se están empleando medios pesados con bulldozer en la cabeza del fuego y retroexcavadora en el flanco este desde la cola del incendio. Los medios aéreos trabajan en el frente activo situado bajo Villamayor, y se están reforzando los anclajes sobre los cortafuegos existentes tanto en los flancos como en la cabeza.

En las labores de extinción participan Bomberos de Asturias, dos brigadas de refuerzo (BRIF) de Tineo, la BRIF de Ruente, la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos voluntarios franceses y tres empresas forestales, además de ocho medios aéreos, incluyendo tres helicópteros de Bomberos de Asturias, el helicóptero bombardero de Ibias, un helicóptero Mike, dos Lima y un hidroavión Foca del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

También se cuenta con maquinaria pesada: tres bulldozer y dos retroexcavadoras, operativos desde las 06.00 horas. Además, la BRIF de Tineo ha instalado un depósito auxiliar de 18.000 litros para recarga de agua en las cercanías del incendio, y la piscina municipal de Ibias también se está usando como punto de agua. El Puesto de Mando Avanzado (PMA) ha sido trasladado a San Antolín de Ibias.

En Degaña, las tareas de extinción continúan sobre focos de baja intensidad, aunque se han producido reproducciones sin relevancia, según precisand desde el SEPA, en la vertiente asturiana, que fueron atacadas por tierra. Trabajan en la zona Bomberos de Asturias y dos bulldozer, mientras que la BRIF de Puerto Pico y un helicóptero Lima han sido derivados a Castilla y León, para intervenir en el incendio de Anllares de Sil.

Respecto al incendio de Genestoso-Somiedo, procedente del incendio leonés de Orallo, el sector de Genestoso está estabilizado y controlado en el sector de Cabril y Llamera. Permanecen tocones calientes dentro del perímetro que requieren vigilancia. En la zona trabajan Bomberos de Asturias, la UME, un helicóptero Lima del MITECO, una empresa forestal y una retroaraña, centrados en tareas de remate y liquidación.

El SEPA informa de que el incendio que afecta a Somiedo está muy estabilizado, y en él intervienen Bomberos de Asturias, una empresa forestal, un helicóptero de Bomberos de Asturias y otro Lima del MITECO.

Los dos incendios estabilizados se encuentran en Camarmeña (Cabrales), bajo seguimiento de la Guardería de Medio Natural, y en Tuña/Merillés (Tineo), donde se produjo una reproducción cercana a la carretera. En este último actúan Bomberos de Asturias.