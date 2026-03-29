Cuatro municipios del suroccidente, con índice 'muy alto' de riesgo de incendios forestales este lunes

Índice De Riesgo - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de los 78 municipios asturianos tendrán este lunes 30 de marzo un índice de riesgo de incendios forestales 'muy alto'. Los concejos están ubicados en el suroccidente asturiano y son los de Cangas del Narcea, Degaña, Ibias y Tineo.

El Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot) establece una escala con distintos niveles de riesgo: 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.

Según ha informado el Principado de Asturias, la información est calculada en base a las previsiones meteorológicas de Aemet disponibles y los datos de recurrencia temporal y espacial de incendios forestales.

Por su parte, permanecen con índice de riesgo 'alto' los municipios de Allande, Avilés, Belmonte de Miranda, Boal, Candamo, Carreño, Castrillón, Castropol, Coaña, Corvera de Asturias, Cudillero, El Franco, Gijón, Gozón, Grado, Grandas de Salime, Illano, Illas, Las Regueras, Llanera, Llanes, Muros de Nalón, Navia, Peñamellera Baja, Pesoz, Pravia, Proaza, Quirós, Ribadedeva, Ribadesella, Salas, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Santo Adriano, Somiedo, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Taramundi, Teverga, Valdés, Vegadeo, Villanueva de Oscos, Villayón y Yernes y Tameza. En el resto de Asturias el índice de riesgo se reduce a 'moderado.