Cuenta atrás para el Campanu: Cornellana acoge la gran subasta del primer salmón

Archivo - Javier Bueno y Pedro Caramés, tras la subasta - ASTURPESCA - Archivo

OVIEDO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La feria Asturpesca-Capenastur, dedicada desde hace más de 25 años a la promoción del patrimonio histórico y cultural vinculado a la tradición ribereña, abre hoy sus puertas con la subasta del Campanu de Asturias como principal reclamo.

El evento volverá a situar en el centro de la atención la captura del Campanu de Asturias, el primer salmón de los ríos asturianos, cuya pesca y posterior subasta pública constituyen uno de los momentos más esperados por pescadores y aficionados. La puja tendrá lugar mañana, como es habitual, en las inmediaciones del Monasterio de San Salvador de Cornellana, declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional del siglo XII y enclave destacado del Camino Primitivo.

En cuanto al horario, la organización ha previsto que, si la captura se produce antes del mediodía, la subasta tenga lugar a las 13.00 horas, mientras que si se realiza por la tarde, se celebrará a las 18.00 horas. No obstante, el desarrollo del evento estará condicionado por factores como el estado del río o la propia pesca.