Cuentacuentos y taller de animación a la lectura en la Casa de Cultura de Luanco

Cuentacuentos en la Casa de Cultura de Luanco. - AYTO. GOZÓN

GOZÓN 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El próximo sábado 3 de enero de 2026, a las 11:00 horas, la Casa de la Cultura de Gozón (Luanco) acogerá una nueva actividad de animación a la lectura. A partir del álbum ilustrado Páginas del diario de Simón, de Vicente García Oliva e Inés Sánchez Nadal, niñas y niños se acercarán a la historia de Simón y de Héctor, un compañero con autismo recién llegado a su clase.

Se trata según informan desde el consistorio, de "un relato lleno de humor y ternura que invita a reflexionar sobre la amistad, la empatía y el valor de la diversidad".

Tras la lectura compartida, cada participante imaginará un nuevo personaje que podría formar parte del Diario de Simón. Utilizando una pala de madera como soporte, la transformarán en el rostro y el cuerpo de su creación, añadiendo colores, lanas, papeles y otros materiales.

Cada participante se llevará su personaje a casa, como si fuera una nueva página añadida al Diario de Simón. Cada participante recibirá además un ejemplar del álbum ilustrado, así como todos los materiales necesarios para realizar el taller.

La actividad está dirigida a niños y niñas a partir de 3º de Educación Infantil (menores acompañados). Es gratuita y cuenta con 20 plazas, que se cubrirán por riguroso orden de inscripción.