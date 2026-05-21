Cuervas-Mons y Llamedo chocan en la Junta por la publicación del informe de la Inspección sobre Cerredo

Archivo - Efectivos de emergencias durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, a 31 de marzo de 2025, en Degaña, Asturias (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP de Asturias José Agustín Cuervas-Mons y la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado, Gimena Llamedo, han protagonizado este jueves un tenso debate a cuenta de la publicación del informe definitivo de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas y el accidente de la mina de Cerredo. Mientras el PP ha acusado al Ejecutivo autonómico de practicar la "opacidad" y querer "controlar el relato", la vicepresidenta ha defendido la "voluntad de transparencia" del Gobierno asturiano al haber colgado el documento en la web institucional pese a no estar obligado a ello.

Cuervas-Mons ha interpelado en la comisión parlametaria de esta tarde a la consejera sobre los motivos por los que dicho informe no ha sido publicado en el Portal de Transparencia del Principado. El parlamentario 'popular' ha reprochado al Gobierno liderado por el socialista Adrián Barbón que "presuma de transparencia" pero "practique la opacidad" en un asunto especialmente "lacerante" por haber implicado "muertes trágicas".

A juicio de Cuervas-Mons, el Principado busca "dificultar el acceso de la ciudadanía" al informe porque su contenido "les incomoda". Asimismo, ha sembrado dudas sobre la gestión de la Inspección General de Servicios, señalando que los informes "ya no vienen firmados más que por la jefa de servicio" --puesto que, según ha indicado, pasó de ser un puesto por concurso de méritos a ser de libre designación--, ocultando la autoría de los inspectores que lo redactaron.

Cuervas-Mons ha puesto bajo sospecha la gestión de los tiempos y la tramitación de la memoria de la Inspección General de Servicios por parte del Gobierno asturiano. Ha criticado la "arbitrariedad" con la que, a su juicio, la consejera maneja los plazos de la Administración. Para sostener su acusación, el diputado del PP ha revelado un desfase temporal. Según ha detallado, dicho documento oficial "está firmado el 30 de marzo por la jefa del servicio" pero, sin embargo, no fue publicado formalmente hasta el posterior 7 de mayo.

Cuervas-Mons ha exigido explicaciones sobre este retraso de más de un mes entre la firma técnica y su difusión pública. "¿Por qué se firmó el 7 de mayo, que es cuándo es la actuación?", ha cuestionado el diputado, reprochando a Llamedo que "no lo sabe" y concluyendo que este episodio es un reflejo fidedigno de la "transparencia" real que practica el Ejecutivo de Adrián Barbón.

En su réplica, la vicepresidenta Gimena Llamedo ha calificado de "papelón" la intervención del diputado del PP y ha tildado de "insostenibles" sus argumentos. Llamedo ha aclarado que el Gobierno de Asturias, en consonancia con lo que hacen el resto de comunidades autónomas, citando a la Comunidad Valenciana como único ejemplo similar, no publica los informes "extraordinarios" de la Inspección de Servicios en el Portal de Transparencia, sino extractos de los mismos.

No obstante, ha hecho hincapié en que, al tratarse de un informe encargado a instancias del propio Ejecutivo asturiano tras el accidente de Cerredo, el documento "se puso a disposición de toda la ciudadanía asturiana "desde el minuto uno" y "se colgó en esta web justo después de que se dieran los detalles del mismo en rueda de prensa". "Decir que para acceder al informe hay que ser ingenieros es faltar a la verdad; está colgado e inmediatamente accesible", ha replicado.

La consejera ha rechazado de forma tajante las acusaciones de "control" o "intervencionismo" en la Inspección, defendiendo la profesionalidad de la jefa del servicio. Respecto a los plazos de publicación de la memoria del organismo, criticados también por el PP, Llamedo ha encuadrado los tiempos dentro del "procedimiento normal de gestión puramente administrativa" tras pasar por los Secretarios Generales Técnicos y el Consejo de Gobierno, un proceso en el que ha asegurado que "esta consejera no entra absolutamente".