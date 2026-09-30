Una cueva de Llanes conserva restos humanos mesolíticos de unos 8.000 años de antigüedad

Cultura presenta en el Museo Arqueológico el hallazgo de restos humanos de unos 8.000 años de antigüedad descubierto en Llanes - PRINCIPADO

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha presentado este miércoles en el Museo Arqueológico de Asturias, en Oviedo, los resultados de la intervención realizada en la cueva de Sohornu, en Andrín (Llanes), donde se localizaron restos humanos mesolíticos de unos 8.000 años de antigüedad.

El director general de Patrimonio Cultural, Pablo León, ha participado en un acto que ha permitido acercar uno de los hallazgos arqueológicos más singulares de los últimos años y conocer mejor a las comunidades que habitaron el oriente de Asturias durante este periodo.

El descubrimiento comenzó con una mandíbula humana. Los espeleólogos Pablo Solares y Clara Zazo la localizaron en 2024 durante una exploración de la cavidad, junto a un conchero asturiense, y comunicaron el hallazgo a la consejería. Patrimonio Cultural autorizó, entonces, una intervención arqueológica de urgencia, dirigida por Pablo Arias Cabal y Alberto Martínez Villa, que concluyó el verano de 2025 y permitió estudiar los restos en su contexto y descubrir que la historia de So?ornu era mucho más amplia.

Los trabajos documentaron ocupaciones humanas de entre 12.000 y 4.300 años de antigüedad y recuperaron nuevos restos óseos pertenecientes, al menos, a dos varones adultos. Su estudio confirmó que corresponden al periodo asturiense, en torno al 6000 antes de nuestra era. Uno de ellos tendría unos 45 años en el momento de su muerte.

La investigación permite incluso acercarse a cómo se alimentaban estas comunidades. Los análisis indican que alrededor del 55% de las proteínas consumidas por uno de los individuos procedía del mar, uno de los valores más elevados obtenidos en el sur de Europa. Una relación con la costa que también aparece escrita en el propio yacimiento, donde se encontraron abundantes restos de pescado, lapas, bígaros, mejillones, percebes y erizos de mar.

ANÁLISIS DE LOS RESTOS HUMANOS CON ESTUDIOS GEOLÓGICOS

Sohornu continúa siendo objeto de estudio dentro del proyecto RitDomS, financiado por el Plan Estatal de I+D+i 2024-2027 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y liderado por Pablo Arias, director del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria. El trabajo combina el análisis de los restos humanos con estudios geológicos, arqueobotánicos y arqueozoológicos para seguir reconstruyendo las formas de vida de quienes ocuparon la cueva.

En la presentación han participado también la directora del Museo Arqueológico de Asturias, María Antonia Pedregal, y los investigadores Pablo Arias Cabal y Alberto Martínez Villa. El acto ha servido para trasladar al público los primeros resultados de un hallazgo que abre una nueva ventana al Mesolítico asturiano y a la vida de quienes habitaron este territorio hace miles de años.