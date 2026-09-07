Culminan los trabajos de protección en las dunas de Zeluán para reducir el impacto del tránsito peatonal

Trabajos de recuperación y protección del sistema dunar de Zeluán llevados a cabo por la Autoridad Portuaria de Avilés. - PUERTO DE AVILÉS

AVILÉS 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Avilés ha culminado los trabajos de recuperación y protección del sistema dunar del Monumento Natural de Zeluán con el objetivo de reducir la fragmentación del hábitat y minimizar el impacto del tránsito de personas sobre este espacio.

Según ha informado a través de una nota de prensa, las actuaciones han incluido la eliminación de la senda paralela al frente dunar que conducía al Observatorio de Aves, mediante la retirada de los postes y maromas que delimitaban dicho recorrido. De este modo, el acceso a este punto se mantiene exclusivamente a través de la pasarela de madera ya existente para evitar el tránsito peatonal por las dunas.

Parte de los elementos retirados se han reutilizado para delimitar el perímetro del espacio y ordenar el acceso de los visitantes a la playa. La intervención también ha comprendido la reparación de distintos accesos mediante la reposición y el acondicionamiento de postes y maromas deteriorados, con el fin de canalizar el tránsito por los recorridos autorizados.

En cuanto a la señalización, se ha reubicado la cartelería informativa para mejorar su visibilidad, trasladando el panel oficial del Principado de Asturias a las inmediaciones del nuevo acceso al arenal y recolocando los paneles divulgativos del organismo portuario. Además, se ha retirado la señalización obsoleta para su entrega a un gestor autorizado.

Durante el desarrollo de los trabajos se han aplicado protocolos para evitar la dispersión de especies exóticas invasoras, se han retirado los residuos generados y se han realizado todas las tareas desde los caminos habilitados.

Las actuaciones han contado con la autorización del Servicio de Gestión del Medio Natural y Prevención de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias.

El espacio de la Ensenada de Llodero y la Charca de Zeluán, situado entre los concejos de Avilés y Gozón, fue declarado Monumento Natural en 2002. La Autoridad Portuaria desarrolla desde 2016 labores periódicas de conservación en la zona, complementadas desde 2017 con un programa de divulgación ambiental.