Cultura anuncia un plan estratégico para la música tradicional asturiana en 2026

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, durante la inauguración de las jornadas. - PRINCIPADO

OVIEDO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha inaugurado hoy las Xornaes de la Música Tradicional Asturiana: Escueles de música tradicional y retos de la cultura asturiana de la gaita, un encuentro que reúne a más de 260 participantes entre ponentes, alumnado de escuelas, integrantes de bandas de gaitas y solistas. Durante la apertura, Gutiérrez ha anunciado que el Gobierno de Asturias impulsará en 2026 un plan estratégico del sector de la música tradicional.

Organizado por el Principado en colaboración con el Conceyu de la Gaita, el evento se celebra en Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón, con el propósito de difundir esta manifestación artística y fortalecer los espacios de reflexión y transmisión colectiva, coincidiendo con el inicio del expediente de declaración de la cultura asturiana de la gaita como bien de interés cultural (BIC).

El análisis se desarrollará junto con intérpretes, docentes, personas investigadoras y artesanas, y servirá de diagnóstico para orientar nuevas líneas de apoyo e impulsar la protección de este patrimonio inmaterial. En paralelo, se seguirán organizando jornadas específicas dedicadas a otros ámbitos de la música tradicional.

La consejera ha destacado que la música tradicional constituye uno de los pilares fundamentales de la identidad asturiana y ha valorado la función clave que desempeñan las escuelas municipales y las asociaciones en la transmisión generacional. En este sentido, ha recordado que el proyecto de presupuestos del Principado para 2026 incorpora nuevas líneas de ayuda: 200.000 euros dirigidos a las escuelas de música tradicional y otros 200.000 para iniciativas de difusión de la cultura popular, con el objetivo de consolidar el tejido formativo y fomentar la proyección de estas expresiones culturales en el territorio.

Las Xornaes celebran esta tarde uno de sus actos centrales: el gran encuentro de escuelas de música tradicional, que reunirá a cerca de 180 alumnos y alumnas procedentes de centros municipales, agrupaciones tradicionales y academias privadas. La exhibición, que comenzará a las 18:00 horas en el Teatro de la Laboral, pondrá de manifiesto la vitalidad de estas enseñanzas en Asturias y su papel esencial en la transmisión generacional, con un recorrido que abarca bandas infantiles, grupos de baile tradicional y ensembles de gaita, percusión y cuerda.

En el encuentro participan la Bandina Infantil de Gaitas Salia de la Escuela Municipal de Música de Ribeseya, así como las escuelas de música tradicional de la Banda de Gaitas La Tarabica (Guadarrama), La Quintana (Gijón/Xixón), Música y Danza Popular de Noreña, A Mansalva (Llangréu/Langreo), El Gumial (Aller) y Saxum (Gijón/Xixón). Sus actuaciones ofrecerán una panorámica de la diversidad de propuestas formativas que conviven hoy en Asturias y del impulso colectivo que sostiene este ámbito.

La segunda jornada se celebrará el jueves, 11 de diciembre, y ahondará en la cultura asturiana de la gaita, actualmente en fase de documentación para su declaración como BIC. Se abordarán cuestiones como la fabricación del instrumento, las líneas de investigación en marcha y la presencia de las mujeres gaiteras en la tradición y en la actualidad, con referentes como Enriqueta Keti García, Ángeles Concepción Bernardo Muñiz y Clara María Suárez Rodríguez, cuyas trayectorias contribuyen a consolidar una mirada plural y contemporánea sobre el patrimonio musical.

Las Xornaes se cerrarán con la muestra internacional Gaites del mundu, que reunirá a intérpretes de Asturias, Galicia, Escocia, Bélgica e Italia, y con el concierto de clausura de la Banda Gaites Llacín, que presentará su nuevo disco Resollu acompañada por más de cuarenta músicos y colaboradores. Todas las actividades son de acceso libre previa inscripción en: https://goo.su/0bUKt