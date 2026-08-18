Cultura apoya doce proyectos de medios de comunicación para impulsar el uso del asturiano y el eonaviego

Archivo - La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez - CAPTURA DE LA WEB DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

OVIEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano ha concedido 98.661 euros a doce proyectos promovidos por medios de comunicación para fomentar la presencia y la normalización social del asturiano y el eonaviego.

La resolución de la convocatoria, publicada hoy en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), beneficia a ocho empresas del sector y respalda iniciativas desarrolladas en prensa escrita, medios digitales y nuevos formatos de información y divulgación.

La ayuda de mayor cuantía corresponde a Mecigaya Creativa, S. L., que recibirá 30.000 euros. Entre los proyectos subvencionados también figura la integración de contenidos en lengua asturiana en los diarios digitales miGijón y miOviedo, de Personas Comunicación y Publicidad, S. L., con una aportación de 10.506 euros, y el canal de actualidad en asturiano Agora, de La Voz d'Asturies, impulsado por Ediciones Periódicas del Noroeste, S. L., que contará con 10.184 euros.

El Comercio obtiene 10.720 euros para dos iniciativas: Alitar Asturies Web, dotada con 9.386 euros, y el pódcast N'Ayuri, que recibirá 1.333.

Por su parte, Editorial Prensa Asturiana suma 12.655 euros para tres proyectos: Artículos en asturiano (1.215 euros), Escolinos (7.096) y Web n'asturianu (4.342 euros).

La convocatoria también financia dos iniciativas de Cuatro Gotes Producciones, S. L., con una cuantía global de 16.865 euros: Xixón al día, que recibe 8.528,87 euros, y Revista Viaxast, con 8.336,92 euros.

Además, Ventura y El Faro contará con 4.506 euros para la publicación de páginas en asturiano en El faro de Carreño y Gozón, mientras que Espublizastur percibirá 3.222 euros para el proyecto Infoasturies.com.

Estas ayudas, convocadas el pasado enero con una dotación inicial de 110.000 euros, están dirigidas a empresas de prensa, radio, televisión y medios digitales de ámbito autonómico que incorporen contenidos en asturiano o eonaviego a sus propios canales de comunicación.