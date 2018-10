Cultura aprueba este jueves las bases para los chiringuitos y las casetas de San Mateo

Actualizado 21/08/2018 14:37:06 CET

OVIEDO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejo rector de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) aprobará este jueves las bases para la instalación de casetas en el Paseo del Bombé y el funcionamiento de los chiringuitos para las fiestas de San Mateo 2018.

La convocatoria, que estaba prevista para este martes, ha sido modificada, según ha explicado el concejal de Festejos, Roberto Sánchez Ramos, "porque no estaba bien redactado el orden del día".

Esta cancelación ha sido criticada por el edil del PP, Gerardo Antuña, quien ha afirmado que "no es normal" un error en la convocatoria. Antuña ha asegurado que esta es una "muestra más de la deriva del Gobierno y una falta de rigor en las convocatorias".

Por otro lado, Sánchez Ramos al ser preguntado por los medios acerca de las propuestas de la plataforma 'Chiringuitos Sociales Sí', ha afirmado que las fiestas de Oviedo "son muy excitantes". "La excitación pasa por grupos muy variados, unos que piden cerrar a las 5 de la mañana, otros que piden una concensión de cuatro años", ha explicado.

Sin embargo, ha asegurado que la única medida que ha conseguido que los servicios jurídicos del Ayuntamiento le respaldasen ha sido la ampliación de cuatro chiringuitos nuevos. "Todas las propuestas del Equipo de Gobierno van con seguridad jurídica para que el fuego amigo no nos lleve por delante", ha explicado.

Según él, el resto de propuestas no han sido respaldadas por los servicios jurídicos. "Si tomamos acuerdos en contra de los jurídicos me acerco a la prevaricación, y no", ha concluido.