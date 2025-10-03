Cultura asegura que el CTD de Trasona recibirá nuevas inversiones y reprocha al PP su "falta de apoyo presupuestario"

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP de Asturias Pedro de Rueda ha cuestionado este viernes en la Junta General el estado y la gestión del Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona (CTD), en Corvera, denunciando "deficiencias" en las instalaciones y reclamando "un mantenimiento más allá de lo ordinario", a lo que la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, ha respondido anunciando nuevas inversiones --como 100.000 euros destinados a material para los piragüistas-- y criticando "la falta de apoyo" presupuestario por parte de los 'populares'.

De Rueda ha planteado en la comisión parlamentaria de este viernes varias cuestiones sobre las inversiones previstas, señalando que la licitación anunciada para la residencia de los deportistas es de 813.602 euros, muy inferior a los 2.300.000 euros inicialmente proyectados; por lo que ha preguntado si se ha renunciado al proyecto original. "Estamos hablando de una tercera parte de lo que se prometió", ha lamentado, cuestionando también la ejecución de otras partidas presupuestarias anunciadas en ejercicios anteriores.

El diputado del PP asturiano ha señalado deficiencias graves en el mantenimiento diario del centro. "Hay tablas rotas en el pódium desde hace meses. Se hizo un parcheo, pero buena parte sigue sin reparar. La última vez que estuve me contaron que un cadete rompió una de esas tablas y pudo haber acabado en desgracia", ha advertido, añadiendo que ese tipo de intervenciones "no requieren grandes inversiones", sino "reposiciones mínimas que no se están haciendo".

De Rueda ha insistido en que su crítica se centra en la "gestión ineficiente" del recurso, no en el recurso en sí, y ha invitado a la consejera a comprobar personalmente su estado, mencionando también goteras, humedades, baños sin ventilación y otros desperfectos. Asimismo, ha solicitado información sobre la revisión del convenio con la Federación Asturiana de Piragüismo, que actualmente gestiona las instalaciones. "Si se le imponen más obligaciones, también debería aumentarse la asignación. De lo contrario, lo acabarán pagando los deportistas y la imagen del deporte asturiano", ha advertido.

Por su parte, la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha defendido el compromiso del Gobierno asturiano con el centro, recordando que Trasona "es un recurso valioso" que requiere tanto de inversiones como de personal cualificado. "Resulta contradictorio que se nos reproche falta de inversión mientras se votan en contra de los presupuestos que permiten ejecutarlas", ha respondido Gutiérrez, en referencia a la posición del PP.

La consejera ha recordado que la inversión recientemente licitada busca mejorar la envolvente de la residencia del CTD y que el centro ya dispone de una dirección técnica establecida, lo que permitirá una "planificación más eficiente" de las necesidades de mantenimiento. Además, ha anunciado una próxima inversión de más de 100.000 euros en equipamiento específico para el centro de tecnificación de piragüismo, que incluirá sistemas de control y seguimiento del rendimiento deportivo como pulsómetros, relojes inteligentes y equipos de comunicación acuática.

Sobre el convenio con la Federación Asturiana, Gutiérrez no ha dado detalles detalles concretos, pero ha mostrado disposición a revisar la situación, dentro del marco competencial y presupuestario del Principado.