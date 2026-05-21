Cultura celebra la primera década de 'Film Commission' con la promoción del cine asturiano en el exterior

El Director General De Acción Cultural Y Normalización Llingüística, Antón García; La Consejera De Cultura, Vanessa Gutiérrez, Y La Viceconsejera De Turismo, Lara Martínez, Aniversario De Asturias Paraíso Natural Film Commission. - PRINCIPADO

OVIEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte celebra el décimo aniversario de 'Asturias Paraíso Natural Film Commission' con el refuerzo de la promoción del cine asturiano en el exterior. Tras su participación en el Festival de Berlín, la comunidad autónoma estará también presente en los principales mercados y espacios internacionales, como el Festival de Venecia y el Focus London.

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, ha detallado este jueves estas iniciativas en la clausura del acto conmemorativo del aniversario, en el que se han entregado las distinciones a la productora Sandra Hermida y, a título póstumo, a José Luis Cienfuegos y Fran Gayo, en reconocimiento a su trayectoria y su contribución al desarrollo del sector audiovisual asturiano. "Nos dejaron una forma de mirar, de escuchar y de compartir profundamente valiosa, que nos sigue acompañando e inspirando cada día", ha manifestado la consejera.

Además del impulso internacional, el departamento que dirige Vanessa Gutiérrez, en colaboración con la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA), va a promover la iniciativa 'Asturias. FilmAS en digital', un proyecto enfocado en la preservación y difusión del patrimonio cinematográfico regional que refuerza el papel del servicio público de comunicación audiovisual como garante de la memoria colectiva y como herramienta de difusión.

'Asturias Paraíso Natural Film Commission' se creó en 2016 como un servicio público destinado a facilitar rodajes, coordinar administraciones y apoyar las producciones audiovisuales que eligen la comunidad como escenario.