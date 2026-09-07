Cultura completa la tramitación ambiental para modernizar y ampliar la estación de Fuentes de Invierno

Luz verde a la modificación de la Declaración de Impacto Ambiental de Fuentes de Invierno - PRINCIPADO

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha completado la tramitación ambiental del proyecto de aprovechamiento integral y sostenible de la estación de esquí de Fuentes de Invierno tras publicar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) la modificación de su Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

El documento considera viable la actuación desde el punto de vista ambiental al cumplir con las medidas correctoras para proteger el entorno y la flora.

El proyecto permitirá optimizar el dominio esquiable de Fuentes de Invierno hasta alcanzar un máximo de 16 kilómetros de pistas balizadas, frente a los 8,7 actuales. También contempla la posible instalación de nuevos telesquíes para descongestionar las zonas de debutantes, mejorar la movilidad dentro de la estación y facilitar la futura conexión con San Isidro.

La planificación incluye, además, la posibilidad de construir una balsa e instalar sistemas de producción de nieve para afrontar temporadas con menores precipitaciones y prolongar las condiciones adecuadas para la práctica del esquí. Todas estas actuaciones deberán desarrollarse de acuerdo con las condiciones establecidas en la DIA.

Además, se contempla la posibilidad de construir una cafetería con aseos en la base intermedia, crear un hangar y talleres para el mantenimiento de maquinaria y remontes y ampliar el edificio de usos múltiples para mejorar la escuela de esquí, las oficinas y el servicio de alquiler de material.