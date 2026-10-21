Cultura concede 500.000 euros a 40 proyectos audiovisuales

Dispositivo de edición - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano ha concedido 500.000 euros en ayudas a 40 proyectos y actuaciones del sector cinematográfico y audiovisual. La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), corresponde a la primera de las dos convocatorias de este año.

La segunda, convocada el 14 de septiembre y dotada con otros 500.000 euros, se encuentra en fase de valoración, según ha informado el Gobierno asturiano.

Con estas dos líneas, el Gobierno de Asturias destina un millón al sector en 2026. Las ayudas concedidas ahora acompañan a los profesionales en distintas etapas de su trabajo: desde las primeras ideas y la escritura de guiones hasta el rodaje, la posproducción y la llegada de las obras a festivales y mercados. Se trata de facilitar que los proyectos puedan avanzar, llegar al público y abrirse camino dentro de la industria.

De los 500.000 euros concedidos, 312.508,76 se destinan a 21 actuaciones relacionadas con la producción cinematográfica, el rodaje, la posproducción y la distribución de obras audiovisuales, así como la participación en ferias, muestras y festivales.

Los 187.491,24 euros restantes financian 19 proyectos de escritura de guiones y desarrollo de propuestas audiovisuales, entre ellas largometrajes, cortometrajes y otros formatos. Estas ayudas permiten trabajar en las primeras fases de creación, cuando una idea necesita tiempo, recursos y preparación antes de convertirse en una producción.

La otra línea de ayudas, convocada el 14 de septiembre y actualmente en fase de valoración, está dirigida a profesionales autónomos, microempresas y pequeñas y medianas empresas de la industria cinematográfica y audiovisual.

Su dotación de 500.000 euros permitirá financiar proyectos de preproducción, producción, grabación, posproducción y difusión de diferentes productos, desde cortometrajes y largometrajes hasta documentales, series y otros contenidos digitales. También contempla el apoyo a laboratorios e incubadoras, espacios en los que las ideas pueden madurar para dar el salto a la producción.

Las subvenciones previstas pueden alcanzar los 15.000 euros para cortometrajes, 45.000 para mediometrajes, 60.000 para largometrajes, 80.000 para laboratorios e incubadoras y 200.000 euros para series y grandes proyectos, sin superar el 70% del presupuesto de cada propuesta.