Cultura convoca ayudas de 200.000 euros para promocionar la cultura tradicional en asturiano y eonaviego

SIdro. - PRINCIPADO

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha convocado dos nuevas líneas de ayudas, dotadas con 200.000 euros, para apoyar proyectos que contribuyan a recuperar, preservar y difundir la cultura tradicional en asturiano o eonaviego.

Las nuevas subvenciones se estructuran en dos convocatorias de 100.000 euros cada una, con las que la consejería quiere llegar tanto a entidades locales como al tejido asociativo que trabaja directamente sobre el territorio.

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) ha publicado esta semana la primera, dirigida a los ayuntamientos y sus organismos autónomos. La segunda, a la que podrán presentarse las asociaciones culturales, fundaciones culturales de interés general y otras entidades sin ánimo de lucro, se publicará la próxima semana.

Con estas ayudas, el Ejecutivo autonómico busca favorecer aquellos proyectos que mantienen viva la cultura tradicional, facilitan su transmisión entre generaciones y amplían su conocimiento social. La convocatoria vincula, además, este trabajo al uso de las lenguas propias de Asturias, "incorporándolas como vehículo para investigar, recuperar y divulgar un patrimonio que forma parte de la vida cultural de la comunidad", según ha destacado el Principado en una nota de prensa.

Cada organismo podrá presentar un máximo de dos proyectos y recibirá financiación de hasta el 90% del presupuesto aprobado. En el caso de las entidades locales, la ayuda podrá alcanzar los 15.000 euros por iniciativa, mientras que para las entidades sin ánimo de lucro el máximo será de 6.010 euros.

En la valoración de las solicitudes tendrá un peso especial el interés de la propuesta, la corrección lingüística, la experiencia y trayectoria de las personas responsables en el ámbito de la cultura asturiana y la incorporación de la perspectiva de género.

El plazo para presentarse es de quince días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de cada convocatoria en el BOPA.